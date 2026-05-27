記事ポイント《真珠の耳飾りの少女》14年ぶり来日に合わせ、リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが展覧会連動の宿泊プランを4種類展開閉館後に美術館を貸し切れる夜間特別鑑賞券付きプランは2026年8月30日・9月2日の2日間限定コラボグッズはフェイラーハンカチとミッフィーマスコットの2種、グッズのみ付きの素泊まりプランは16,200円〜 マウリッツハイス美術館館長が「おそらく最後の機会」と述べるヨハネス