記者会見する宮崎県の河野俊嗣知事（右）＝27日午後、山口県下関市九州地方知事会は27日、山口県下関市で会合を開き、台湾有事などを念頭に、沖縄県・先島諸島の住民ら約12万人を九州・山口の各県に避難させる計画を巡り、避難者が食料を確保できるよう現金支給の検討を国に要請する特別決議を採択した。会長の河野俊嗣宮崎県知事は会合後の記者会見で、国が避難者への食事は弁当など現物で提供する考えを示しているとして「何