俳優の風間俊介と小児科医・感染症専門医の岩田敏医師が、男子にも女子にも関係するヒトパピローマウイルス「HPV」について語った『子どもたちの未来のために』の対談記事が、27日よりMSDのホームページにて公開された。HPVは主に性交渉により感染し、がんなどの深刻な疾患を引き起こすウイルスであり、男女ともに感染する。女性にとっては子宮頸がんとの関連、男性にとっては肛門がんや性器周辺にイボができる尖圭コンジローマ