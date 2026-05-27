経済学者の成田悠輔氏が27日、シンガー・ソングライターの椎名林檎が代表を務める有限会社黒猫堂に所属することが事務所の公式サイトで発表された。【Xより】Xを2ヶ月見なかったら…成田悠輔氏の結果サイトでは「このたび有限会社黒猫堂は、成田悠輔氏のマネージメントを担うこととなりました」と報告。ヘアメイクアーティストの稲垣亮弐氏の絵師としての活動についてもマネジメントを行うと伝えた。プロフィール欄では、成