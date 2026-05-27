消費減税と「給付付き税額控除」の制度設計を議論する超党派の「社会保障国民会議」で、給付付き税額控除の制度のイメージ案が示されました。27日の実務者会議に示されたイメージ案では、「中低所得の現役勤労者」の税や社会保障の負担が、欧米の主要国よりも重いとした上で、手取りを増やし、いわゆる「年収の壁」を意識した働き控えを緩和するために、給付付き税額控除を行うとしています。また、制度の簡素化のため、税額控除は