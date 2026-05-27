ヤマトのホームページが更新されました。【映像】ヤマト株式会社からのお知らせ「【重要】SNSでの「アラビックヤマト」を使用した動画の拡散に関する当社からのお願いこの度は、SNS上で当社製品「アラビックヤマト」を使った動画が話題になっており、多くの方に動画でご覧いただき大変驚くとともに、製品にご注目いただけたことは嬉しく受け止めております。一方で、動画内でご紹介されている使い方は、メーカーが想定している本