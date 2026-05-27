接合されたタングステンと銅。銀色（上）の部分がタングステン＝2020年9月、大阪市【北京共同】レアメタル（希少金属）の一種タングステンの一部加工品の中国から日本への輸出が停滞していることが27日、中国税関総署のデータから分かった。2〜4月の炭化タングステンとタングステン粉末の日本向け輸出はゼロだった。日中関係悪化を背景に中国政府が1月に始めた軍民両用品目の対日輸出規制強化の影響が続いているとみられる。タ