◇交流戦阪神─日本ハム（2026年5月27日甲子園）アメリカンフットボールXリーグのパナソニックインパルスでプレーする桑田理介が、27日の日本ハム戦前のファーストピッチセレモニーで投球した。「マウンドで投げるのは10年ぶり。変にストライクを入れに行ったら変なところに行きそうだったので。思い切り投げました」桑田は阪神・佐藤輝明と仁川学院時代にバッテリーを組んでいた。セレモニーでは佐藤輝が登場し、当時