イスラエルのネタニヤフ首相は26日、レバノン南部で大規模な地上作戦を進めていると発表し、激しい空爆も行うなど攻勢を強めています。ネタニヤフ首相は、イスラエル軍の大規模な部隊がレバノン南部で地上作戦を展開し、高地などの戦略的に重要な地域を制圧したと発表しました。また、ロイター通信によりますと、イスラエル軍はレバノンに対し120回以上の空爆を実施し、この数週間で最大規模の攻撃を行いました。レバノンの保健省