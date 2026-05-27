正体不明のビートメイカー・ALFA B（アルファ ビー）が、4th Digital Single「RAMBA」を5月27日（水）にゲリラリリースした。ALFA Bは、SNS上に突如現れ、ハイセンスなビートとAIを用いたビジュアルを公開してきたビートメイカー。これまでに各国のアーティストとのコラボ作品もリリースしてきた。今回リリースされた「RAMBA」は、ALFA Bとしては単独での作品となる。南国を感じさせる陽気なダンスビートの上に多言語が織り交ぜら