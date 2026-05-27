米津玄師が、新曲「夜鷹」（読み：よだか）を、7月17日(金)公開『キングダム 魂の決戦』主題歌として書き下ろし、その主題歌を起用した最新予告が公開された。あわせて、米津玄師からのコメントおよび新アーティスト写真も解禁。映画『キングダム』シリーズ最大規模の壮大なスケールで描かれる物語に、「夜鷹」が新たな魂を吹き込む。公開された最新予告では、主題歌「夜鷹」とともに、「天下の大将軍になる」という亡き親友・漂と