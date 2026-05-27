ハスキーさんの悶絶級のおねだりがSNSで話題を集めています。椅子から降りるのが怖くなりパパに抱っこを要求…！？投稿には「尻尾フリフリ」「抱っこされたくて登った！？」「かわえぇぇ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ふいに椅子に乗ってしまった大型犬→降りるのが怖くなり…『抱っこで降ろして』とおねだりする光景】 自分で椅子に乗ったのに… TikTokアカウント「husky_nina