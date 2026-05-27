2026年5月16日（土）、カルッツかわさきホールにて、高橋李依の2ndワンマンライブ「A Rie in Wonderland」が開催された。約3年ぶりとなるアーティスト名義でのワンマンライブ。その空白を埋めるように、この日のステージには、これまで積み重ねてきた時間と、彼女自身の“今”が余すことなく詰め込まれていた。冒頭、オープニング映像が観客を“Wonderland”へと誘っていく。そして映像明け、「みんなー！会いたかったよー！」とい