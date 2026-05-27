中村雅俊が、ビルボードライブ公演を10月に横浜、大阪で開催する。 （関連：ZARD 坂井泉水、没後19年『名探偵コナン』主題歌に刻まれた不変の輝き、“時を超えるライブ”の意義） 7月に行われる東京公演に続く追加公演となる今回は、キャリアを彩る珠玉の楽曲を届けるプレミアムなライブとなる。チケットは、7月9日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月16日より一般販売が開始となる。 （文＝リアルサウンド編集部