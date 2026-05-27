アンカー・ジャパンは、「Soundcore」から、独自開発のAIチップを初搭載した完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップモデル「Soundcore Liberty 5 Pro Max」および「Soundcore Liberty 5 Pro」を発売した。価格は「Max」が3万6990円、「Pro」が2万6990円。 Soundcore Liberty 5 Pro 独自開発のAIチップ「Thus」で処理性能が150倍に 同社が独自に開発したAIチップ「Thus」（ザス）を初めて搭載した。従来のチッ