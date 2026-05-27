バターシリアルスイーツ専門店『シュガーバターの木』が2026年5月27日から6月2日まで、京都高島屋S.C.にて初のポップアップストアをオープンする。 累計10億個を突破した「シュガーバターサンドの木」のほか、夏季限定の爽やかな新商品も登場する。定番も期間限定も揃う食べ比べセットも「全粒粉やライ麦仕立てのバターリッチなシリアル生地に、とろけるショコラのミルキーな味わい」（同社）が魅力のシリアルスイーツブランド