けさも、山形市や鶴岡市でクマの目撃が相次ぎ、警察や市が注意を呼びかけています。 【写真を見る】きょうも朝早くから目撃相次ぐクマが活発に動く早朝や夕方など特に注意（山形） 山形市によりますと、きょう午前６時前、山形市長谷堂で「クマを目撃した」などと市に通報がありました。現場は国道３４８号沿いのバス停から南西に２５０メートルほどの山林です。 また、きょう午前４時半ごろには鶴岡市熊出でもクマの目