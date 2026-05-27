アンカー・ジャパンは、釘刺し試験を100％通過できるとする独自のバッテリーセル「Neo Lithium-ion Battery」を搭載したマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)」の予約販売を同社オンラインストアなどで開始した。価格は1万1990円。一般販売は夏頃を予定する。 「Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)」は、新たに開発されたバッテリーセル