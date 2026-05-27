シント＝トロイデン（ベルギーリーグ）は５月27日、山本理仁がフライブルク（ブンデスリーガ）に完全移籍で加入すると発表した。24歳MFは、今季リーグ戦38試合に出場し、５ゴール８アシストをマーク。チームの主力として活躍した。山本はクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントしている。 「この度、SCフライブルクに移籍することになりました。昨シーズンまでの２年間は、決して楽しい時間ばかりではなく、