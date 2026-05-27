メジャーを席巻する村上の打撃シーンに注目が高まっている(C)Getty Imagesホワイトソックス、村上宗隆の打棒に再び勢いがつき始めた。現地5月26日に本拠地で行われたツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。ホームランキング独走の19号2ランをマークした。【動画】「あまりの衝撃にグラブを…」相手投手も唖然！村上宗隆の19号2ランシーンを見る2点を追う8回一死一塁の第4打席。相手先発ジョー・ライアンの82.4マイル（約133