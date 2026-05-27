愛知県長久手市の住宅で火事があり、男性が死亡しました。 【写真を見る】｢火災報知器が鳴っている｣ 住宅火災で60～70代くらいの男性死亡 身元の確認急ぐ 愛知･長久手市 警察によりますと、長久手市蟹原の木造2階建ての住宅で、きょう午後0時過ぎ「ダクトから煙が出ている。火災報知器が鳴っている」と近くに住む人から消防に通報がありました。 60～70代くらいの男性死亡 火は約2時間後に消し止められましたが、