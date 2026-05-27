気象庁から発表される警報や注意報といった防災気象情報が5月28日に大きく変わります。変更のポイントについて解説するシリーズの第2弾では、川の氾濫について注目します。70年以上続いた「洪水警報」が廃止今回の変更で、70年以上続いた「洪水警報」が廃止されます。今後、川の氾濫を伝える情報は、川の大きさによって分かれるようになります。ポイントは「指定河川」か「それ以外の中小河川」かです。石川県内には「手取川」と、