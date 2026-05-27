元フジテレビアナウンサーの久慈暁子さんは5月26日、自身のInstagramを更新。夫でプロバスケットボール・B.LEAGUE（Bリーグ）の千葉ジェッツに所属する渡邊雄太選手との、結婚4周年を報告しました。【写真】結婚4周年の久慈暁子＆渡邊雄太「素敵な夫妻」久慈さんは「4th wedding anniversary（4回目の結婚記念日）」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目が渡邊選手とのツーショットです。高級感のあるレストランで、並んで座っていま