栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件から10日あまり、捜査に大きな動きがありました。警察は、強盗殺人の疑いで、事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状を取りました。男は東南アジアに逃亡した可能性があるということです。今月14日、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどした事件。これまでに実行役の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）が逮捕されていますが、新たに事