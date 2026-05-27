タレントのダレノガレ明美さんが、自身のXを更新。学歴と職業差別についての投稿が、5月27日18時15分現在、400万インプレッションという大きな反響を呼んでいます。【写真を見る】【 ダレノガレ明美 】学歴と職業差別に持論「自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで」ダレノガレさんは「わたし、学歴、職業差別する人嫌いだよ」「みんな頑張ってんだよ。いろんな道で」「自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れな