静岡県にある浜岡原発の再稼働審査をめぐり中部電力がデータを不正に操作していた問題で、きょうの原子力規制委員会で、虚偽の申請に対して罰則を検討することが示されました。この問題は、浜岡原発3号機と4号機の再稼働をめぐる審査で、耐震設計の「基準地震動」について中部電力がデータを不正に操作し、意図的に地震の揺れを小さくみせていた疑いが発覚したものです。原子力規制委員会は今年1月以降、名古屋市の中部電力本店へ