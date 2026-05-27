上野由岐子投手（右）と後藤希友投手＝4月2日、東京都新宿区日本ソフトボール協会は27日、2028年ロサンゼルス五輪の出場権につながる7月のワールドカップ（W杯）と今秋の愛知・名古屋アジア大会に臨む代表を発表し、43歳のベテラン上野由岐子や内藤実穂（ともにビックカメラ高崎）、名古屋市出身の後藤希友（戸田中央）らが選ばれた。W杯は3カ国で1次リーグが実施され、日本は7月にリマで行われるB組で戦う。各組2チームが27年