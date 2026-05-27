同名オーディション番組から誕生した歌謡グループ「ミスタートロットジャパン」が２７日、デビューアルバム「ミスタートロットジャパン−ＪＯＵＲＮＥＹ−」でメジャーデビューし、都内で記念イベントを行った。牛島隆太（３２）、Ｍａｓａｔｏ（２０）、島憂樹（１８）、風水ノ里恒彦（３６）が盛大な拍手の中を登場し、「銀河鉄道９９９」の躍動感あふれるパフォーマンスでスタート。審査員だった椿鬼奴と高橋洋子の祝福コメ