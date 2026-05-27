モデルでタレントの香音（25）が27日、自身のインスタグラムを更新。劇的なイメージチェンジを披露し、話題を呼んでいる。「バッサリ切りました〜」とショートボブにカットしたイメチェンショットを公開した。「こんなに短いの生まれてはじめて」とつづった。劇的イメチェンショットにファンからは「イケてる」「かわいいすぎる」「お似合いです」「尊い」「え！短い！めちゃくちゃ短く切ったねー」「天使！かわいい涙」「