すべての画像を見る時々ふと思うことがあります。みんな普段何を考えて生きているんだろうと。私は割と昔から哲学っぽいことを考えたり、そういった本を読むのが好きで、頭の中でずっとそのようなことを考える癖があります。じゃあ、みんなはどうなんだろう。最近はこれまで以上に色んな情報に触れる機会が増えて、色んな人の気持ちや意見が気軽に文字で見られるようになりました。もちろんそこに利点はたくさんあると思うのですが
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 2. 液体のりで前髪固定 拡散し謝罪
- 3. 液体のり 使用方法巡り注意喚起
- 4. DQM4 ビアンカとフローラが主役
- 5. 「私は母の恋人の愛人」彼女が涙
- 6. YouTuber 天皇陛下より紺綬褒章
- 7. ドラクエ12が改題 発売は延期へ
- 8. 嵐を「40過ぎたおっさん」波紋
- 9. JALの遅延 同じ便のCA同士が飲酒
- 10. 子と会えず自殺か 川崎市を提訴
- 1. JALの遅延 同じ便のCA同士が飲酒
- 2. 子と会えず自殺か 川崎市を提訴
- 3. 女児10人に性加害か 判決に不服
- 4. 京都男児殺害 父を起訴する方針
- 5. 倒れた女性 さらにひかれて重体
- 6. パンチくんの負傷通報相次ぐ
- 7. 毛蟹160匹密漁? 漁師親子を逮捕
- 8. 抗がん剤の事故 原因特定できず
- 9. 淡路島に穴場のテーマパークあり
- 10. 小川晶氏のお相手の再就職先注目
- 1. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 2. 阿部監督 警察到着段階で暴力か
- 3. 真珠の耳飾りの少女展 争奪戦か
- 4. 高市首相「ストーカーから守る」
- 5. 女性専用chocoZAP「夜の店かと」
- 6. 阿部前監督 4時間で釈放された訳
- 7. TDR公式ブログ 14年で終了を発表
- 8. 賛否両論の児相対応 通報の背景
- 9. モラ夫になる可能性の高い特徴
- 10. 78歳父が通報せず 理由はスマホ
- 1. 韓人気YouTuber アカウント削除
- 2. 「トゥキディデスの罠」の真意は
- 3. 中国 初めて起きた「逆転現象」
- 4. トランプ氏の認知能力に懸念あり
- 5. スヒョン側「ついに真実を証明」
- 6. 警察の「押収品陳列」綺麗な理由
- 7. 高所で作業員2人がけんか、突き飛ばされた1人が転落しかけ宙吊りに
- 8. 犯罪級の美味しさだ 加人驚いた
- 9. タイの環境活動家に壮絶な過去
- 10. 「月面基地」計画の詳細を発表
- 11. 疑惑崩れても…スヒョンに壁あり
- 12. がん広がっていた 韓女優が闘病
- 13. Windowsの定番3Dピンボールゲーム「Space Cadet」を実物大で再現するプロジェクトがスタート
- 14. ミャオ族のろうけつ染めが描く農村振興 中国貴州省
- 15. 「左派のいない国で暮らしたい」早逝した元巨人軍投手の娘、“スタバ写真”で右派に？ 韓国の不買騒動で分断進む
- 16. 最高齢93歳 画家に転身した村のおばあさんたち 中国雲南省
- 17. 世界スマート産業博、中国天津で28日開幕
- 18. 「AIモデルには睡眠が必要」という研究結果
- 19. 超絶の撮影テクニック…セグウェイに乗ったカメラマンに大絶賛の声（動画）
- 20. 海外の公園にある謎の遊具
- 1. この動作ができないと余命半年
- 2. 換気扇つけっぱなし 意外な利点
- 3. 誰? 中高年が熱狂したアイドル
- 4. 新日本プロレス テレ朝子会社へ
- 5. U-NEXT HD「GoHands」を買収へ
- 6. ロピア快進撃で競合相手熾烈争い
- 7. 天一の後釜狙ったラーメン店悲劇
- 8. ミスド「桜もちっとドーナツ」3月5日発売、2025年は和素材･いちご使用の新商品が登場、「黒須きなこ」「塩あずき」「いちごだいふく風」「いちごかすたーど」展開/ミスタードーナツ
- 9. 印で初の高速鉄道 重要な転換期
- 10. 「東京に帰る」二拠点生活の現実
- 11. セブン元役員 歴代最高134億報酬
- 12. Z世代社員に懸念し…不安が的中
- 13. なぜか廃墟へ 予約サイトに欠陥
- 14. 「オートバックスセブン」など日中5社、新ブランド立ち上げ 来年には軽自動車のEVを販売
- 15. 「日経225ミニ」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限21万2934枚
- 16. NY株、反発して始まる
- 17. 綿花高騰15年ぶり1ドル超 アパレルメーカー大打撃
- 18. 勤続15年で18万円 「低すぎる」
- 19. “ロッテリア史上最重量級”チキン125g「ティラノチキンバーガー」登場、旨辛「ファイヤーティラノチキンバーガー」、チキン250g「DXティラノチキンサンド」も
- 20. ２５日＝シンガポール・日経平均先物寄り付き３万１７１５円（－４９５円）
- 1. THE NORTH FACEが最大45%OFFに
- 2. 訪日客に刺さる「侍体験」がその場でグッズに、ブラザーの新施設「BROTHER JOYFACTORY TOKYO」発表会レポート
- 3. KDDIが「ワイヤレスジャパン 2026」に出展、ミリ波反射板や共用中継局などで5G通信を高度化・最適化
- 4. コールマンがAmazonで41%OFFに
- 5. App Storeでパスワード管理アプリ「LastPass」の偽物が発見される、パスワードを盗むために作られた詐欺アプリの危険性大
- 6. 【レビュー】スマホで長電話すると疲れる人へ…レトロ受話器が想像以上だった
- 7. 即ポチ Amazonセールの注目商品
- 8. NTT、通信容量を2倍にする新技術やミリ波の弱点を克服する分散MIMOを公開
- 9. アンカー、オープン型とインナーイヤー型を切り替えられる2-in-1イヤホン「Soundcore AeroFit 2 Pro」発売
- 10. 今どきの小学生が見る動画 人気1位アニメはエロコメディ
- 11. 「自分の顔を退化させてアウストラロピテクスまで遡る」写真サービス
- 12. 富士通、クラウドサービスの提供開始
- 13. ガンダムの「ザク」をモチーフにした携帯灰皿
- 14. 頭の中の架空地図をリアルに作成・共有できるツール「Wikia Maps」
- 15. スマモバ新料金プランはおトク?
- 16. 佐々木心音が“母親と”売春する衝撃キャラに挑む！ ドラマ『闇金ウシジマくんSeason3』まもなく放送
- 17. 風景＆ネイチャー レタッチの教科書 : 季節を意識したレタッチ?
- 18. 女子高校生が「股のぞき効果」を検証
- 19. KDDI、au向け折りたたみ型タフネスケータイ「TORQUE X01」を2月24日に発売！鉄板やコンクリートへの落下試験も含めた18項目の耐久試験をクリア
- 20. 思わず涙がホロリ。不妊に悩む女性を支える魔法のアイテムとは…？
- 1. 釈放後、阿部氏は妻と話し合いか
- 2. 逮捕で浮彫りに? 阿部家の不仲
- 3. 田中将大 阿部前監督辞任に言及
- 4. 阿部前監督 過去の不倫が再注目
- 5. 阿部氏、娘に辛口発言される間柄
- 6. 阿部氏復帰求めるオンライン署名
- 7. 阿部氏辞任問われ 菅野の回答は
- 8. 羽月被告 SNSに登録したアカとは
- 9. 阿部氏の監督辞任 松井氏が安堵?
- 10. 「三笘の7番」ネットトレンドに
- 11. 大谷に死球 代打で思わぬ交代
- 12. 阪神・田中コーチの行動に称賛
- 13. レアル番記者語る中井のリアル評
- 14. 久保めぐる質問 監督がイラ立ち
- 15. 負傷者続出で…日本代表の配置転換は「大きな決断」 4か月ぶり先発へ「有力な候補」
- 16. オリ宮城大弥が太っ腹の“神対応” 裏方全員へ感謝の逸品…エースが見せた気配り
- 17. シュワバー トップ独走の21号
- 18. 【日本ダービー】手塚貴久調教師、悲願達成へ思い「年々強くなっています」…有力馬リアライズシリウス＆アウダーシア２頭出し
- 19. 阿部氏の娘 通報した3つの理由
- 20. 松田実桜が1年半ぶりに『週プレ』グラビア降臨！「彼女感」あるシチュにドキドキ♡
- 1. 液体のりで前髪固定 拡散し謝罪
- 2. DQM4 ビアンカとフローラが主役
- 3. ドラクエ12が改題 発売は延期へ
- 4. 嵐を「40過ぎたおっさん」波紋
- 5. 水ダウの企画で男児誕生を公表
- 6. 成田悠輔氏 椎名林檎の事務所に
- 7. 宮根誠司の「憶測発言」批判噴出
- 8. 恋と深空 レイ役声優の後任決定
- 9. 両親の生活費稼ぐためSEXY女優に
- 10. 錦戸亮 二宮と7年ぶり番組で共演
- 11. 豊臣兄弟!「光秀闇堕ち」話題
- 12. Zoff、「ドラゴンクエスト」コレクションを6月5日発売スライムやロト装備のメガネ、スライム＆はぐれメタルのメガネ拭きなども登場
- 13. あの淡白謝罪 紗理奈と差が露呈
- 14. あの出演新CMに「イメージ悪い」
- 15. 川島海荷「ZIP!」時代の黒歴史
- 16. YOASOBI・Ayase ソロ活動本格化
- 17. 【Amazonセール】TURTLE BEACHのゲーミングヘッドセットやコントローラー、マウスがお買い得【スマイルセール2026.5】
- 18. ドラクエシリーズ お知らせ発表
- 19. 稲田斬った「めっちゃピン芸人」
- 20. 「Switch Online」値上げで盲点
- 1. 「私は母の恋人の愛人」彼女が涙
- 2. 兄「母さん、専業主婦なのに家空けてるの？」妹「え？ 今なんて言った？」帰省した兄がヤバすぎる…いったい何が起きたの？
- 3. 反り腰改善する腹筋トレーニング
- 4. 夫「母親と同居したい！」妻「いつか一緒に住もうねって言ってたけど今!?」出産間近の妻に驚きの展開
- 5. 目黒蓮消えそう…不安視される訳
- 6. 尾行で不倫発覚 夫の呆れた反応
- 7. 「仙台スヌーピーフェスティバル」が5月28日より開幕！仙台城やずんだ餅など名所・名物をモチーフにしたご当地グッズも充実
- 8. 父の容態はもっと良くなるはず！ 脳の緊急手術から一ヶ月後、リハビリ病院へ／家族を忘れた父親との23年間（6）
- 9. 潰します 藤本美貴の宣言に騒然
- 10. タレ容器、ジップ袋にカードホルダー。旅行前に知りたかった100均グッズの「じゃない」使い方4選
- 11. ミスド 試したいアレンジレシピ
- 12. 家に絶対誰かいる…。震えながら進んだ先で、見てしまったものに思わず爆笑!?／マルオさん傑作選
- 13. 夫の通い不倫乗り越え…波乱万丈
- 14. 顔が違う 押切もえの近影話題に
- 15. 実損50万円なのに…和解金に絶望
- 16. RHC ロンハーマン×Gramicciの別注新作♡夏映えする軽やかパラシュートパンツ登場
- 17. セブンの魅惑の「新作スイーツ」
- 18. 残念見え眉から卒業！眉の薄い人・濃い人それぞれの正解眉メイクマニュアル
- 19. 体重56kg→48kgに減量成功。無理なく採り入れられる【簡単痩せルール】
- 20. 嫉妬してるのバレバレ！男性が本命女性にだけ見せる「態度の違い」