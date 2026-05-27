すべての画像を見る時々ふと思うことがあります。みんな普段何を考えて生きているんだろうと。私は割と昔から哲学っぽいことを考えたり、そういった本を読むのが好きで、頭の中でずっとそのようなことを考える癖があります。じゃあ、みんなはどうなんだろう。最近はこれまで以上に色んな情報に触れる機会が増えて、色んな人の気持ちや意見が気軽に文字で見られるようになりました。もちろんそこに利点はたくさんあると思うのですが