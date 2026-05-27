【漫画】本編を読む『されどふたご』（西公平/KADOKAWA）は、正反対の性格を持つ双子の男子高校生の物語。互いを大切に思いながらも、噛み合わないふたりのこじれた姿を描いたコメディだ。主人公は双子の兄・大地と弟・空。地味でさえない大地と、社交的でモテる空は、同じ顔を持ちながら正反対の生活を送っていた。かつて、大地の方が社交的で人気者だったのだが、今では見る影もないために、空はそんな大地の姿を見るたびにモ