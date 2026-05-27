年齢を重ねても健康でいるには、どうすればいいのか。内科医の奥田昌子さんは「日本には胃がん患者が多い。その原因としてピロリ菌の感染が知られているが、除去すれば終わりではない。とくに男性は注意してほしいことがある」という――。（第2回）※本稿は、奥田昌子『最新欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」』（ブルーバックス）の一部を再編集したものです。■日本は胃がん発症率が高い胃がんは日本を含む東アジアで