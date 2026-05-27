【？？？編】 6月3日 開幕 FGO PROJECT（ノーツ、アニプレックス、ラセングル）は、Android/iOS用FateRPG「Fate/Grand Order」の新章「？？？編」を6月3日より開始する。 また、新章にあわせた新たなタイトルロゴが公開。5月27日18時より6月3日12時59分までの期間中、最初にアプリを起動した際に「one second after time」ティザーPVが再生される。 【Fate/Grand Order「one sec