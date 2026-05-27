プロ野球・読売巨人軍は26日、阿部慎之助氏の辞任に伴い、今シーズンは橋上秀樹氏を監督代行とすることを発表した。ジャーナリストの春川正明さんは「阿部慎之助を助ける、そして不祥事からジャイアンツを救うという点で、次期監督に最もふさわしい大物OBがいる」という――。写真＝時事通信フォト娘への暴行容疑で逮捕され釈放後の記者会見で涙ぐむ阿部慎之助氏。経緯について説明し謝罪した＝2026年5月26日、東京都千代田区 - 写