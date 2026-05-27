アメリカンフットボールのパナソニックインパルス・桑田理介が２７日の阪神―日本ハム戦（甲子園）のファーストピッチセレモニーに登場した。佐藤輝明内野手（２７）とは仁川学院高（兵庫）時代の同級生。高校時代は叶わなかった聖地のマウンドで仁川学院バッテリーが実現し「１０年ぶりにやってすごいありがたいですね」と感謝した。マウンドからはワインドアップで捕手役の佐藤に剛速球を投げ込み、スタンドはどよめいた。