スタメン発表の映像で発見した“変化”■巨人 ー ソフトバンク（27日・東京ドーム）試合が始まる30分ほど前、東京ドームの“変化”に気づいたファンが胸を熱くした。巨人は27日、本拠地でソフトバンクと対戦。スタメン発表の特別映像に浮かび上がった“決意の姿”が話題を集めている。前日とは違った映像に、球場からは歓声が沸き起こった。スタメン紹介前に流れる巨人のチーム紹介VTRに、橋上秀樹監督代行が登場。前日の特別