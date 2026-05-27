BTSが、再びグローバルな人気を証明した。BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』の収録曲『2.0』のMVが、ユーチューブで1億回再生を突破した。【注目】顔だけでなく中身も完璧…V、ファンへの“神対応”『2.0』のMVは、パク・チャヌク監督の代表作である映画『オールド・ボーイ』の名シーンをオマージュした演出が特徴だ。古びた廊下を埋め尽くす荒々しい人々と、スーツ姿でエレベーターに乗り込むBTSの対峙構図が、強い没入感を生み出