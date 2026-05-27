ピザチェーンの「ピザハット」は、毎月28日･29日の2日間限定で実施している「肉の日」キャンペーンを、5月は5月28日〜30日の3日間で開催する。対象の肉系ハーフ&ハーフピザ2種を持ち帰り1,129円、配達1,929円で販売するほか、「肉の日 2枚セット」は持ち帰り2,929円、配達3,939円で提供する。文中価格はすべて税込。〈「直火焼 テリマヨチキン/ペパロニクラシックのハーフ&ハーフ」が最大47.8%OFF〉「直火焼 テリマヨチキ