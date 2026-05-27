◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン父子３代制覇の偉大な記録がかかる無傷３連勝中のコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）は、栗東・坂路を単走で５４秒１―１２秒６。体調の良さを感じさせる軽やかな前肢の運びで、リズム良く駆け上がった。管理する高野調教師が共同会見に応じた。一問一答は以下の通り。―前走の京都