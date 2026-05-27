JR岡山駅午後6時ごろ 27日（水）は雨が降りましたが、28日（木）は雲が広がりそうです。岡山県北部を中心に、にわか雨のところもありそうなので、通勤・通学の際は折り畳み傘を持っておくと安心です。 最高気温は27日より3～4℃上がって、26℃前後のところが多くなりそうです。蒸し暑くなりそうなので、昼間は半袖でも良さそうです。