新日本プロレスは２７日、親会社のブシロードがテレビ朝日とサイバーエージェントに株式譲渡することを発表した。ブシロードは新日本プロレスの株を７割保有しているがすべてテレ朝とサイバーエージェントに売却する。譲渡価格は合計３５億９７００万円。正式な譲渡日は６月３０日を予定している。新日本プロレスはアントニオ猪木さんが１９７２年１月に設立し同年３月６日に東京・大田区体育館で旗揚げした。今年で創立５４