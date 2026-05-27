協定締結式岡山・北区 岡山県玉野市のテーマパーク「おもちゃ王国」と岡山市の「平林金属」が27日、リサイクルに関する包括連携協定を結びました。 協定では、おもちゃ王国が廃棄するおもちゃを平林金属が回収し、プラスチック素材を取り出してメーカーに出荷することなどを定めています。 環境への配慮に加え、おもちゃ王国にとっては廃棄費用が下がること、平林金属にとっては需要が