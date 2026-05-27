飲食料品の消費税減税をめぐり、政府内で税率を1パーセントとする案が有力となっています。県民はどう受け止めているのでしょうか。 27日に訪ねたのは、福岡県内でレジのシステム開発や販売を手がけるメーカーです。全国でおよそ1000店舗を展開しています。■担当者「弊社は、全国の飲食店、カラオケ店、宿泊施設や温浴施設に、レジシステムを導入している会社です。」■井ノ上フィールドキャスタ