◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が今季２勝目を目指してソフトバンク戦に先発。初回を無失点に抑えた。初回、先頭・正木にスライダーがすっぽ抜けて死球を与えたが２番・周東の飛球を左翼手・松本剛が好捕して左邪飛。３番・近藤を二直。しかし、４番・栗原にはフォークを中前安打とされた。２死一、二塁で５番・山本恵をフォークで空振り三振。走者を出しなが