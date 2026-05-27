◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２７日・バンテリンドーム）楽天・辰己涼介外野手が先制２ランを放った。両チーム無得点の初回１死一塁。辰己は１ストライクから桜井が投じた真ん中高め直球を捉えた。打球は逆方向の左翼ウイング席へ。今季、好調維持している男が５号２ランで先取点をもたらした。「初回から先制点を挙げることができてよかったです。勝てるように頑張ります」とコメントした。