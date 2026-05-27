国内最大級の自転車ロードレース大会、「ツアー・オブ・ジャパン」が初めて下伊那郡大鹿村で開催され、選手たちが熱戦を繰り広げました。息の合った隊列でコースを駆け抜ける選手たち。この大会は、これまで岐阜県美濃市で行われていましたが、財政負担などを理由に撤退。代わって、大鹿村が第4戦の会場として1年限りで選ばれました。大鹿ステージは、1周3.8キロのコースを3周します。スタ