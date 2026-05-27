27日午前、大江町の山中で作業をしていた男性が頭に伐採した木が当たり、死亡しました。死亡したのは河北町に住む65歳の会社員の男性です。警察と消防によりますと、27日午前9時15分ごろ、大江町月布の山中で「伐採した木が男性の頭部に当たった」と同僚から119番通報がありました。けがの状態などから頭部に強い衝撃が加わったとみられ、男性は死亡が確認されました。現場近くの方「2、3台来ていたと思う」現場近くの方「この頃は