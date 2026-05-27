歌手の大黒摩季（56）がデビュー記念日の27日、来年の35周年に向けたプロジェクトとして8カ月連続の新曲リリースと全国ツアーの開催を発表した。連続リリースは7月1日からスタート。第1弾は「いつかのメロディー」。伝えることができない思いを音楽に乗せて届けるという世界観で、バラードからロックへと大胆に展開するサウンドも特長だ。ツアーは9月19日の宮崎公演から開催。大黒は「AIには再現できない大黒摩季チームの底