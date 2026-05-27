兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、警察が手配中の男の新たな写真を公開しました。膝に手を置いて、椅子に座る男。警察がきょう、新たに公開した大山賢二容疑者（42）の画像です。大山容疑者は今月13日ごろ、たつの市の住宅で田中千尋さん（52）を殺害した疑いで、今月24日、全国に指名手配されました。母の澄恵さん（74）の死亡にも関与したとみられています。警察はこれまでに、白っぽい服装の大山容疑者の動画を公開