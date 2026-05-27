ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第11戦スカパー！・JLC杯」は27日、12Rで優勝戦が行われ、オーバーエージ枠の井本昌也（29＝山口）がイン逃げ快勝。25年6月7日の一般戦以来となる尼崎連続Vを達成した。通算では4回目の優勝。2着は4コース差しの田中駿兵、チルト0.5で捲り差した登玉隼百が3着。中野仁照は1周2マークで転覆失格（選手責任）となった。最終日は天気が崩れ、雨の落ちる時間帯もあった。井本は「雨が降って